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亚洲 | 2013年 3月 14日 星期四 08:18 BJT

日本股市：日经指数连跌两日后盘初反弹，受出口和消费类股升势提振

路透东京3月14日 - 日本股市日经指数在连跌两日后，周四盘初反弹，受部分出口类股和其他一些消费类股的升势提振。

日经指数 涨0.7%至12,322.11点，周二曾触及54个月盘中高位12,461点。东证股价指数 涨0.5%至1,036.18点。(完)
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