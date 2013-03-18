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亚洲 | 2013年 3月 18日 星期一 11:25 BJT

日本股市：日经指数早盘收低2.1%，受塞浦路斯事态疑虑影响

路透东京3月18日 - 日股日经指数周一早盘收低2.1%，脱离54个月高位，因受塞浦路斯救助提议的不确定性影响。塞浦路斯事态有可能令欧债危机重燃。

日经指数 跌263.88点报12,297.07点，跌破五日移动均线切入位12,358.74，有可能创三周来最大单日百分比跌幅。

出口类股承压，塞浦路斯的消息令紧张的投资者涌向日圆避险。丰田汽车 、本田汽车 、索尼 、佳能 跌幅在2.5-2.9%之间。

东证股价指数跌1.7%报1,033.71点。(完)

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