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亚洲 | 2013年 3月 18日 星期一 15:26 BJT

更新版-日本股市：日经收低2.7%创10个月最大单日跌幅，受塞浦路斯问题打压

其表示，只要美元兑日圆处在94日圆上方，日经指数的跌幅就应有限。

“股市投资者关注美元兑日圆的25日移动均线水准93.95，如果美元跌破这个水平，将意味着日圆短期进入升值趋势，股票可能进一步被抛售，”Sato称。

欧元区财长希望，若塞浦路斯想获得100亿欧元援助，则需对存款账户征收近10%的税收。这与前几次援助协议的做法完全不同。

一名政府消息人士说，塞浦路斯正在研拟最终提案来缓和冲击，议会围绕存款征税提案的投票已被推迟到周一。

“大家密切关注，看稍晚欧股会对塞浦路斯消息作何反应。”Investrust的首席执行官Hiroyuki Fukunaga表示。

“一旦欧股大跌，我们就要做好准备，迎接日经指数明天跌破12,000点的可能。但即便欧股跌幅有限，假若日圆的疲弱趋势暂停，日股投资者也可能进一步了结获利。”

东证股价指数 下滑2.2%至1,028.34点。成交量较低，31.1亿股股票易手，上周的日均量为37.2亿股。(完)

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