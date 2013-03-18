更新版-日本股市：日经收低2.7%创10个月最大单日跌幅，受塞浦路斯问题打压

《全球汇市》美元接近持平，因美联储杜德利讲话和美国数据令涨幅消逝
路透纽约3月31日 - 美元周五持平，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员看似鸽派的讲话，以及乏善可陈的美国经济数据，打压了本周早些时候的乐观人气。
其表示，只要美元兑日圆处在94日圆上方，日经指数的跌幅就应有限。
“股市投资者关注美元兑日圆的25日移动均线水准93.95，如果美元跌破这个水平，将意味着日圆短期进入升值趋势，股票可能进一步被抛售，”Sato称。
欧元区财长希望，若塞浦路斯想获得100亿欧元援助，则需对存款账户征收近10%的税收。这与前几次援助协议的做法完全不同。
一名政府消息人士说，塞浦路斯正在研拟最终提案来缓和冲击，议会围绕存款征税提案的投票已被推迟到周一。
“大家密切关注，看稍晚欧股会对塞浦路斯消息作何反应。”Investrust的首席执行官Hiroyuki Fukunaga表示。
“一旦欧股大跌，我们就要做好准备，迎接日经指数明天跌破12,000点的可能。但即便欧股跌幅有限，假若日圆的疲弱趋势暂停，日股投资者也可能进一步了结获利。”
东证股价指数 下滑2.2%至1,028.34点。成交量较低，31.1亿股股票易手，上周的日均量为37.2亿股。(完)
路透纽约3月31日 - 美元周五持平，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员看似鸽派的讲话，以及乏善可陈的美国经济数据，打压了本周早些时候的乐观人气。
路透纽约3月31日 - 油价周五下跌，之前三日连涨的势头失去动能，因美国活跃钻机数增加，显示页岩油产量不断上升，导致全球供应过剩。
路透纽约/伦敦3月31日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五下跌，徘徊 在周四触及的10个月低位附近，因技术支撑疲弱，买盘仍然迟滞。可可和 咖啡期货也下滑。 5月原糖 收跌0.05美分，或0.30%，报每磅16.76美分。 原糖期货上日跌至10个月新低16.58美分，受技术性抛盘拖累。 交易员称，技术信号大部份为负面，技术支撑脆弱，任何低位反弹都 可能引发新一轮卖盘。 “下跌趋势持续，尽管市场处于超卖，”Sucden Financial资深交易 商Nick Penney说，预计如果没有任何利多的天气因素或基本面消息，原 糖价格将会跌至16美分。 5月白糖合约 收跌1.80美元，或0.38%，报每吨477. 20美元。 5月伦敦可可 收跌4英镑，或0.24%，报每吨1,679英 镑。5月纽约可可 收低1美元，或0.05%，报每吨2,095美元 。 5月阿拉