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亚洲 | 2013年 3月 21日 星期四 08:20 BJT

日本股市：盘初涨至四年半高位，受美联储维持刺激举措及对日央行放宽政策预期支撑

路透东京3月21日 - 日股日经指数周四盘初涨至四年半高位，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)承诺维持刺激举措，且预计日本央行新领导层将进一步放宽货币政策。

日经指数升1.2%报12,621.66，为2008年9月初以来最高。东证股价指数 亦涨1.2%报1,058.54点。(完)
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