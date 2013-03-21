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亚洲 | 2013年 3月 21日 星期四 11:11 BJT

日本股市：早盘上涨1.2%，盘中一度触及四年半高位

路透东京3月21日 - 日本股市日经指数 周四升至四年半高位，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)承诺维持刺激举措助推出口商上涨，而且市场预计日本央行新领导将进一步放宽货币政策。

日经指数早盘上涨1.2%，至12,618.01点。

该指数盘中一度上升1.4%至12,650.26点，为2008年9月初来最高。该水准亦是阻力位，为2007年2月底至2008年10月底跌势的50%回档位。

大规模货币宽松政策的提倡者黑田东彦周三就任日本央行总裁。岩田规久男和中曾宏就任副总裁。

“市场预计日本央行在新领导就任后的第一次会议上(4月3-4日)将放宽政策，因此那时之前市场应保持强劲，”SMBC Friend证券投资情报室次长松野利彦表示。

东证股价指数 上升1.2%至1,058.07点。(完)
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