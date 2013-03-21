日本股市：早盘上涨1.2%，盘中一度触及四年半高位

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透东京3月21日 - 日本股市日经指数 周四升至四年半高位，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)承诺维持刺激举措助推出口商上涨，而且市场预计日本央行新领导将进一步放宽货币政策。
日经指数早盘上涨1.2%，至12,618.01点。
该指数盘中一度上升1.4%至12,650.26点，为2008年9月初来最高。该水准亦是阻力位，为2007年2月底至2008年10月底跌势的50%回档位。
大规模货币宽松政策的提倡者黑田东彦周三就任日本央行总裁。岩田规久男和中曾宏就任副总裁。
“市场预计日本央行在新领导就任后的第一次会议上(4月3-4日)将放宽政策，因此那时之前市场应保持强劲，”SMBC Friend证券投资情报室次长松野利彦表示。
东证股价指数 上升1.2%至1,058.07点。(完)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。