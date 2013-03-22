日本股市：早盘下跌1.5%，受塞浦路斯可能债务违约的担忧影响

中国房地产：北京市今年自住房供地规模1.5万套以上，继续加大供应力度
路透北京3月28日 - 新华社周二报导，北京市将在今年继续加大自住型商品房供应力度，年内实现自住型商品房供地规模1.5万套以上。
路透东京3月22日 - 日股日经指数 周五早盘下滑，抹去上日涨幅，受塞浦路斯可能陷入债务违约的担忧影响，而日圆上升打击出口股。
日经指数早盘下跌1.5%至12,446.68点，从周四触及的2008年9月初来最高盘中水准12,650.26点回落。该指数本周来下滑0.9%，可能结束连续四周的周线上涨。
对欧洲曝险较高的出口股领跌，其中马自达 跌2.0%，Nikon 和Shimano 分别下挫3.1%和2.3%。
早盘尾段股市跌势加速，因投资者在周末前锁定获利。
东证股价指数 跌0.9%至1,048.16点。(完)
路透北京3月28日 - 新华社周二报导，北京市将在今年继续加大自住型商品房供应力度，年内实现自住型商品房供地规模1.5万套以上。
路透东京3月28日 - 日本啤酒生产商朝日集团控股周二表示，将用74亿欧元(80亿美元)的银行贷款为收购百威英博(Anheuser-Busch InBev)的欧洲资产融资。
新华社报导称，国土资源部等周一进一步明确了耕地占补平衡工作从严管控的机制，并强调地方党委、政府的耕地保护第一责任，强调加强耕地保护考核监督。