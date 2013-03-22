日本股市：早盘下跌1.5%，受塞浦路斯可能债务违约的担忧影响

路透东京3月22日 - 日股日经指数 周五早盘下滑，抹去上日涨幅，受塞浦路斯可能陷入债务违约的担忧影响，而日圆上升打击出口股。

日经指数早盘下跌1.5%至12,446.68点，从周四触及的2008年9月初来最高盘中水准12,650.26点回落。该指数本周来下滑0.9%，可能结束连续四周的周线上涨。

对欧洲曝险较高的出口股领跌，其中马自达 跌2.0%，Nikon 和Shimano 分别下挫3.1%和2.3%。

早盘尾段股市跌势加速，因投资者在周末前锁定获利。