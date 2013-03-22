更新版 2-日本股市：塞浦路斯退欧忧虑带来冲击，日经创下11月以来最高单周跌幅

中国房地产：北京市今年自住房供地规模1.5万套以上，继续加大供应力度
路透北京3月28日 - 新华社周二报导，北京市将在今年继续加大自住型商品房供应力度，年内实现自住型商品房供地规模1.5万套以上。
“这都是些当欧洲不确定性加剧时，投资人会想抛掉的股票。”Shinkin Asset Management的基金经理Naoki Fujiwara说。
股票跌势午后加速，最后十分钟尤其明显，投资者趁周末前了结获利。
“投资者担心今天美股会因为塞浦路斯问题下跌，因此赶紧锁定获利，”Tachibana Securities的策略师Kenichi Hirano表示。
若塞国政府筹集不到足够资金，该国金融体系可能崩溃，恐导致塞浦路斯退出欧元区。
东征股价指数 在相对清淡的交投中下跌1.9%至1,038.57点，24.6亿股股票易手，上周的日均量是37.2亿股。(完)
路透北京3月28日 - 新华社周二报导，北京市将在今年继续加大自住型商品房供应力度，年内实现自住型商品房供地规模1.5万套以上。
路透东京3月28日 - 日本啤酒生产商朝日集团控股周二表示，将用74亿欧元(80亿美元)的银行贷款为收购百威英博(Anheuser-Busch InBev)的欧洲资产融资。
新华社报导称，国土资源部等周一进一步明确了耕地占补平衡工作从严管控的机制，并强调地方党委、政府的耕地保护第一责任，强调加强耕地保护考核监督。