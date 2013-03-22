更新版 2-日本股市：塞浦路斯退欧忧虑带来冲击，日经创下11月以来最高单周跌幅

“这都是些当欧洲不确定性加剧时，投资人会想抛掉的股票。”Shinkin Asset Management的基金经理Naoki Fujiwara说。

股票跌势午后加速，最后十分钟尤其明显，投资者趁周末前了结获利。

“投资者担心今天美股会因为塞浦路斯问题下跌，因此赶紧锁定获利，”Tachibana Securities的策略师Kenichi Hirano表示。

若塞国政府筹集不到足够资金，该国金融体系可能崩溃，恐导致塞浦路斯退出欧元区。