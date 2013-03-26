日本股市：受塞浦路斯担忧打击早盘收跌，日央行货币宽松预期抑制跌幅

* 黑田东彦暗示大举宽松政策抑制日股跌势

* 亚洲投资者对日本股市信心增强--法国巴黎银行

路透东京3月26日 - 日本股市日经指数周二早盘收跌,之前一位欧元区高官表示塞浦路斯纾困案可能成为解决该地区其他银行问题的模板，不过投资者对日本积极货币宽松政策的期望抑制了跌势。

日经指数 早盘收低0.2%至12,516.92点，盘中最多下跌0.7%。

虽然日股开盘疲软，不过央行总裁黑田东彦的讲话暗示将积极宽松货币政策，扶助日股摆脱低点。

黑田东彦表示，该央行将寻求通过购买较长期公债来压低各个期限公债的收益率(殖利率)。这突显了日本央行更加激进地扩大资产负债表以对抗通缩的决心。

法国巴黎银行驻东京全球股市主管Kyoya Okazawa表示，投资者对日本股市信心增强，因为受到“对央行积极宽松政策和公共支出的期望”支撑。

大盘股软银 攀升2.5%，帮助缩窄日股的跌幅，之前该公司的移动部门宣布拟收购游戏开发商Gungho Online Entertainment Inc 。