日本股市：盘初跟随美股涨势小升，但股票除权因素限制涨幅

马来西亚期市：棕榈油期货跌至10月来最低，受相关油品表现低迷拖累
“市场受到周五豆油下滑、以及今日大连市场走低的影响，”吉隆坡的一位期货交易员说，指的是芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大商所的豆油合约。
路透东京3月27日 - 日股日经指数周三盘初微升，此前美国乐观的经济数据推动美股走高，而且对日本央行放宽货币政策的预期也提振市场人气。不过股票除权令涨幅受限。
周二是投资者买入股票并取得在本会计年度获得公司派息权利的最后一天。交易商称，周二过后的除权因素分别令日经指数和东证股价指数损失约90点和9点。
日经指数 微升0.2%至12,489.94点，东证股价指数 持平于1,044.25点。(完)
“市场受到周五豆油下滑、以及今日大连市场走低的影响，”吉隆坡的一位期货交易员说，指的是芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大商所的豆油合约。
路透迪拜3月27日 - 新加坡380-cst燃料油现货贴水周一降至约三周低点，交易商称尽管供应商努力清理库存为新供给腾挪空间。
由于印尼柴油进口大幅减少，而且科威特石油公司(KPC)采取行动增加高品位柴油产量， 印尼国家石油公司(Pertamina)已结束一项长期柴油定期合约。