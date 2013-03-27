日本股市：盘初跟随美股涨势小升，但股票除权因素限制涨幅

路透东京3月27日 - 日股日经指数周三盘初微升，此前美国乐观的经济数据推动美股走高，而且对日本央行放宽货币政策的预期也提振市场人气。不过股票除权令涨幅受限。

周二是投资者买入股票并取得在本会计年度获得公司派息权利的最后一天。交易商称，周二过后的除权因素分别令日经指数和东证股价指数损失约90点和9点。