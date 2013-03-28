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亚洲 | 2013年 3月 28日 星期四 11:30 BJT

日本股市：早盘跌1.6%，受出口类股和金融类股下滑拖累

路透东京3月28日 - 日本股市日经指数周四早盘下跌，获利了结促使出口类股和金融类股下滑，围绕意大利融资成本和塞浦路斯救助协议的担忧令欧元疲弱，这打击市场人气。

日经指数 早盘跌1.6%至12,298.61点，停留在五日移动均线切入位12,429.80下方，且脱离上周四触及的四年半高位12,650.26点。

马自达 和索尼 等对欧元区曝险很高的出口类股表现不佳，这两支股票分别下跌2.8%和3.8%，此前意大利政治不确定性推动其借款成本升至五个月高位。

金融类股方面，三菱UFJ金融集团 跌2.7%，瑞穗金融集团 下挫3.4%。

欧元兑日圆 最新报120.27日圆，此前跌至119.95左右的一个月低位。

为波音 787梦幻客机生产锂电池的杰士汤浅 重挫12%，此前三菱汽车 称其混合动力车Outlander的锂电池上周发生过热现象。三菱汽车跌4.9%。

东证股价指数 跌1.5%至1,030.96点。(完)
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