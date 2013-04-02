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亚洲 | 2013年 4月 2日 星期二 14:42 BJT

日本股市：日经指数收跌逾1%至近四周低点，日圆攀升打压出口类股

路透东京4月2日 - 日本股市日经指数周二收跌1.1%，至近四周低点。出口商跌幅居前，因美国公布逊于预期的制造业数据后日圆攀升。

日经指数 跌131.59点至12,003.43点，盘中最多曾下挫2.7%并于三周来首次跌破12,000点关口.

东证股价指数 收低0.9%至991.34点，四周来首次收在1,000点关口下方。(完)
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