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货币新闻 | 2013年 4月 4日 星期四 08:18 BJT

日本股市：日经指数盘初下跌1.8%，日央行公布决策前情绪谨慎

路透东京4月4日 - 日股日经指数周四盘初下跌1.8%，美国经济数据逊于预期，令市场担心经济复苏，影响人气，且市场等待日本央行政策决定。

日经指数 跌222.82点至12,139.38点，东证股价指数 跌1.5%，报995.60点。

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