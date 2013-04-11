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亚洲 | 2013年 4月 11日 星期四 08:29 BJT

日本股市：盘初升至2008年7月以来最高水准，地产股和银行股上涨

路透东京4月11日 - 日股日经指数周四盘初升至2008年7月以来最高水准，因日本央行史无前例的刺激举措继续吸引投资者追捧可能受益于通货再膨胀的个股，比如地产股和银行股。

日经指数 升1.4%报13,476.09点，东证股价指数 涨1.8%报1,141.35点。日经指数盘旋在2008年7月水准附近，今日有望升穿13,500点关口。(完)
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