日本股市：盘初升至2008年7月以来最高水准，地产股和银行股上涨

国泰君安期货：贵金属有望获得向上支撑，未来一两个月以回调买入为主
近日贵金属波动较大，从直线拉升到直线跌落，避险情绪虚晃一枪，金银价格重新回归利率驱动的本源。其中，黄金走势比白银更稳健，仍处于重心缓步上移的通道中，而白银市场扰动因素相对较多，但鉴于两者间的紧密关系，这或许意味着白银能够修复这两日的跌幅，回到此前的高点平台。
路透东京4月11日 - 日股日经指数周四盘初升至2008年7月以来最高水准，因日本央行史无前例的刺激举措继续吸引投资者追捧可能受益于通货再膨胀的个股，比如地产股和银行股。
日经指数 升1.4%报13,476.09点，东证股价指数 涨1.8%报1,141.35点。日经指数盘旋在2008年7月水准附近，今日有望升穿13,500点关口。(完)
近日贵金属波动较大，从直线拉升到直线跌落，避险情绪虚晃一枪，金银价格重新回归利率驱动的本源。其中，黄金走势比白银更稳健，仍处于重心缓步上移的通道中，而白银市场扰动因素相对较多，但鉴于两者间的紧密关系，这或许意味着白银能够修复这两日的跌幅，回到此前的高点平台。
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经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 3月 -0.4% -0.3% 4月27日 -- y) 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/ 2月 +0.2%