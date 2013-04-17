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亚洲 | 2013年 4月 17日 星期三 14:18 BJT

日本股市：反弹收涨1.2%，因日圆重拾跌势推动出口类股上涨

路透东京4月17日 - 日本股市日经指数周三收涨，收复部分近来的跌幅，其中出口类股涨幅居前，因美股和黄金价格反弹之后，日圆重拾跌势。

日经指数 收涨1.2%至13,382.89，过去三个交易日累计下跌2.4%。

东证股价指数 收升1.5%至1,136.01点。(完)

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