日本股市：反弹收涨1.2%，因日圆重拾跌势推动出口类股上涨

路透基点：Bright Ruby签署7.6亿坡元再融资贷款
路透4月3日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称，中国家族控制的企业Bright Ruby Resources Pte Ltd已完成规模为7.6亿坡元(5.33亿美元)五年期再融资贷款。先前的这笔贷款用于支持公司收购一家新加坡酒店。
路透东京4月17日 - 日本股市日经指数周三收涨，收复部分近来的跌幅，其中出口类股涨幅居前，因美股和黄金价格反弹之后，日圆重拾跌势。
日经指数 收涨1.2%至13,382.89，过去三个交易日累计下跌2.4%。
东证股价指数 收升1.5%至1,136.01点。(完)
路透4月3日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称，中国家族控制的企业Bright Ruby Resources Pte Ltd已完成规模为7.6亿坡元(5.33亿美元)五年期再融资贷款。先前的这笔贷款用于支持公司收购一家新加坡酒店。
路透北京4月2日 - 中国呼吁美国尊重国际贸易规则，并加强合作和对话。这是中方对美国总统特朗普最新签署两项行政命令、寻求对贸易滥用展开调查做出的反应。
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