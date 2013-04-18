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亚洲 | 2013年 4月 18日 星期四 14:16 BJT

日本股市：收跌1.2%，受苹果供应商股价下挫拖累

路透东京4月18日 - 日本股市日经指数周四收低1.2%，苹果相关个股承压，因市场担心苹果产品销售放缓；同时，全球经济增长忧虑削弱出口股的吸引力。

日经指数 收跌162.82点，报13,220.07点，跌破五日移动均值13,317.04点。

东证股价指数 收低1.2%，报1,122.97点。(完)

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