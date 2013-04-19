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亚洲 | 2013年 4月 19日 星期五 08:13 BJT

日本股市：受日圆疲软提振上涨，谨慎关注G20会议

路透东京4月19日 - 日股日经指数周五上涨，因日圆跌势抵消美股带来的负面人气，不过涨势可能受限，因投资者希望从G20会议上寻找方向。

日经指数 上涨0.4%，至13,271.66点，东证股价指数 涨0.2%，至1,125.72点。(完)
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