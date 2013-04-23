日本股市：日经指数收低，因中国制造业数据疲软且日圆跌势暂歇

美国热股：印孚瑟斯采取行动缓和对公司治理不力的批评，盘初跌逾3%
路透4月13日 - 印孚瑟斯(Infosys)周四表示，将在明年3月结束的会计年度给予股东高达20亿美元的现金回馈，并任命一位独立董事担任联席董事长，这一举动缓和创始人和前高管们对公司治理不力的批评。
路透东京4月23日 - 日本股市日经指数周二收低，因中国制造业数据疲软，令市场对全球经济成长的忧虑升温，而且在日圆兑美元跌向100的走势停滞后，投资者针对近期股票涨势了结获利。
但市场整体人气仍然积极，协助日经指数限制了跌幅。
日经指数 收低0.3%至13,529.65点，周一日经指数创2008年7月来最高收位。东证股价指数 回落0.2%，报1,143.78点。(完)
路透4月13日 - 印孚瑟斯(Infosys)周四表示，将在明年3月结束的会计年度给予股东高达20亿美元的现金回馈，并任命一位独立董事担任联席董事长，这一举动缓和创始人和前高管们对公司治理不力的批评。
路透莫斯科4月13日 - 俄罗斯新闻社(RIA)周四援引中俄政府间委员会的文件报导称，中国复星国际计划以最多20亿美元收购俄最大的黄金开采公司Polyus 20-25%的股权。
路透吉隆坡4月13日 - 马来西亚棕榈油期货周四收低，受累于马币(林吉特)上涨，并且马来西亚宣布毛棕榈油出口税税率高于预期。