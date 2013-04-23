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亚洲 | 2013年 4月 23日 星期二 14:17 BJT

日本股市：日经指数收低，因中国制造业数据疲软且日圆跌势暂歇

路透东京4月23日 - 日本股市日经指数周二收低，因中国制造业数据疲软，令市场对全球经济成长的忧虑升温，而且在日圆兑美元跌向100的走势停滞后，投资者针对近期股票涨势了结获利。

但市场整体人气仍然积极，协助日经指数限制了跌幅。

日经指数 收低0.3%至13,529.65点，周一日经指数创2008年7月来最高收位。东证股价指数 回落0.2%，报1,143.78点。(完)
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