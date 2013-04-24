日本股市：日经指数涨至近五年高点，强劲美国企业获利及日圆走软提振人气

* 日经指数早盘收涨1.3%，东证指数涨0.8%

* 任天堂公布财报在即，受到追捧

* 钢铁业者JFE Holding股价上涨，该公司周二公布财报

路透东京4月24日 - 日本股市日经指数周三涨至近五年高位，受美国企业强劲获利及日圆重拾跌势的提振。日圆兑美元跌向100日圆大关。

自11月中旬以来，日股指标日经指数已经大涨58%，日圆兑美元贬值23%；11月时安倍晋三在选举中承诺推行大胆的货币和财政扩张政策，之后在12月荣任首相。

一位资深交易员表示，虽然股市走势一直与日圆走软相关，但不久之后日股的涨势可望将不仅受到汇率推动，同时也将受基本面的改善的支撑，从而吸引更多投资者加入。

“我仍然认为美国和全球投资者对日本资产的配置偏低，目前还没有得到纠正，”他并称他的买单与卖单之比为2:1。

日经指数 早盘收涨1.3%，至13,703.62点，盘中曾触及2008年6月以来的高点13,745.71。日圆兑美元触及日内低点99.77，距离100日圆关口不远。

东证股价指数 上涨0.8%至1,152.80点，成交量为过去90个交易日均值的66%。

佳能 和任天堂 分别上涨0.3%和4.6%，这两家公司今日稍晚将公布季度财报。

钢铁企业JFE Holdings Inc 跳涨6.5%，上日上涨0.5%，因1-3月财报显示该公司由上年同期的亏损转为盈利。(完)