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亚洲 | 2013年 4月 25日 星期四 08:15 BJT

日本股市：盘初小幅上涨，延续上日涨势

路透东京4月25日 - 日经指数周四盘初上涨，延续上日大涨走势，受助于对日圆走软将使日本企业获利劲增的预期。

日经指数 上扬0.3%，至13,889.79点。东证股价指数 升0.2%，报1,167.10点。(完)

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