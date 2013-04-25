日本股市：日经指数升至近五年高位，但佳能和任天堂大跌损及人气

国际油市：亚洲柴油裂解价差下跌，库存因市场需求旺盛而减少
路透新加坡3月30日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周四从三周高位下跌1.7%，至每桶11.58美元，但现货价差较新加坡报价略微升水，反应需求旺盛。
路透东京4月25日 - 日本股市日经指数周四早盘升至近五年高位，但佳能 和任天堂 大跌令人气受抑。这两家公司未能像投资者预期的那样公布强劲财测。
市场分析师原本预计，继今年日圆因日本政府和央行大胆举措而贬值近15%之后，日本企业将大举上调财测。
日圆兑美元 最新报99.39。
日经指数 早盘上涨0.2%至13,869.92点，此前一度高见近五年来最高水准13,906.76，受日圆疲弱和部分出口股上涨扶助。日经指数周三跳升2.3%。
佳能大跌6%，从一年高位回落，此前该公司将年度营业利润预估上调近10%至4,500亿日圆，但仍低于市场预估的5,100亿日圆。
丰田汽车 、本田汽车 、TDK Corp 和铃木汽车 分别上涨1-1.3%，帮助支撑日经指数。
任天堂挫跌8%，尽管该公司继亏损两年之后上调营业利润预估。
东证股价指数 上升0.3%至1,167.87点。(完)
路透新加坡3月30日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周四从三周高位下跌1.7%，至每桶11.58美元，但现货价差较新加坡报价略微升水，反应需求旺盛。
路透3月30日 - 越南股市周四触及逾九年最高收位，日常消费类股领涨，由于缺乏推动市场的宏观经济因素，其他东南亚股市呈区间走势。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 跌0.1%。 越南股市 涨0.5%，收于2008年2月以来最高收位，今年迄今累计涨8.9%。 海鲜加工商Nam Viet Corp 劲扬16.4%，Vietnam Dairy Products JSC 升1.6%。 泰国股市 涨0.3%，受材料和地产类股涨势带动。 菲律宾股市 微升，工业和非必需性消费类股为大盘贡献了多数涨幅。 新加坡股市 收低0.4%，受工业和地产类股跌势拖累。 马来西亚股市 略微收低。 印尼股市 收盘持平。 涨跌 当
路透吉隆坡3月30日 - 马来西亚棕榈油期货周四止住两连升而收跌，触及逾五个月最低，受芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大商所豆油合约表现不佳的拖累。