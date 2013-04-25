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亚洲 | 2013年 4月 25日 星期四 11:53 BJT

日本股市：日经指数升至近五年高位，但佳能和任天堂大跌损及人气

路透东京4月25日 - 日本股市日经指数周四早盘升至近五年高位，但佳能 和任天堂 大跌令人气受抑。这两家公司未能像投资者预期的那样公布强劲财测。

市场分析师原本预计，继今年日圆因日本政府和央行大胆举措而贬值近15%之后，日本企业将大举上调财测。

日圆兑美元 最新报99.39。

日经指数 早盘上涨0.2%至13,869.92点，此前一度高见近五年来最高水准13,906.76，受日圆疲弱和部分出口股上涨扶助。日经指数周三跳升2.3%。

佳能大跌6%，从一年高位回落，此前该公司将年度营业利润预估上调近10%至4,500亿日圆，但仍低于市场预估的5,100亿日圆。

丰田汽车 、本田汽车 、TDK Corp 和铃木汽车 分别上涨1-1.3%，帮助支撑日经指数。

任天堂挫跌8%，尽管该公司继亏损两年之后上调营业利润预估。

东证股价指数 上升0.3%至1,167.87点。(完)

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