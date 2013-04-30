日本股市：日经指数早盘小跌，但仍有望录得20年来最佳4月表现

路透东京4月30日 - 日本股市日经指数周二早盘收低，此前Fanuc和本田 公布疲弱财测，不过日经指数仍有望录得20年最佳的4月表现，受惠于本月释出的大规模刺激举措。

日经指数 早盘收低0.4%至13,824.66点。本月该指数升11.5%，有望录得1993年来最佳的4月表现，主要受惠于日本央行计划在不到两年时间内向经济注入1.4万亿(兆)美元的提振。

根据汤森路透StarMine数据，在已经公布季报的39家日经指数成分股中，56%的业绩不及市场预估，而上季度该比例为62%。