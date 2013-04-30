日本股市：日经指数早盘小跌，但仍有望录得20年来最佳4月表现

中国企业：建银投资将继续收购海外龙头企业，助推国内技术进步
路透上海4月11日 - 中国主权财富管理企业中国投资公司旗下中国建银投资有限公司高层周二表示，未来将继续收购海外龙头企业，将先进关键技术引入中国，重塑相关产业链，助推国内企业的技术进步和技术发展。
路透东京4月30日 - 日本股市日经指数周二早盘收低，此前Fanuc和本田 公布疲弱财测，不过日经指数仍有望录得20年最佳的4月表现，受惠于本月释出的大规模刺激举措。
日经指数 早盘收低0.4%至13,824.66点。本月该指数升11.5%，有望录得1993年来最佳的4月表现，主要受惠于日本央行计划在不到两年时间内向经济注入1.4万亿(兆)美元的提振。
根据汤森路透StarMine数据，在已经公布季报的39家日经指数成分股中，56%的业绩不及市场预估，而上季度该比例为62%。
东证股价指数 早盘收升0.4%至1,165.85点，成交量为过去90日全日均量的50%。(完)
路透上海4月11日 - 中国主权财富管理企业中国投资公司旗下中国建银投资有限公司高层周二表示，未来将继续收购海外龙头企业，将先进关键技术引入中国，重塑相关产业链，助推国内企业的技术进步和技术发展。
路透上海4月11日 - 中国内蒙古霍林河煤业集团周二公告称，因企业融资未能及时完成的客观原因存在，其发行的债券“11霍煤债01”、“11霍煤债02”原定于2017年4月12日的本金分期兑付，将延期至2018年4月12日进行。
(内文“金融”栏目下港交所计划“7月初”推出黄金合约有误，应为“6月或7月”) 以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：