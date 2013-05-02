日本股市：受全球经济疑虑拖累早盘收低，今日恐录得第四日下跌

马来西亚期市：棕榈油触及近六个月低点，追随CBOT豆油期货跌势
路透吉隆坡4月4日 - 马来西亚棕榈油期货周二触及近六个月低点，追随芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货趋势，后者隔夜下跌近1%，而且市场在等待本周马来西亚官方将公布的棕榈油产量和出口数据。
路透东京5月2日 - 日本股市日经指数周四早盘收低，今日恐录得连续第四日下跌，此前美国的疲弱数据加剧了对该国经济复苏的疑虑。
日经指数若四连跌，将是去年11月以来的最长连跌记录。
日经指数 早盘下跌0.5%，报13,729.22点。日本金融市场周五与下周一将因公共假期休市，下周二恢复交易。
Rakuten Securities分析师Masayuki Doshida表示，很多投资人不愿在公共假期前，以及欧洲央行会议与美国非农报告等关键海外事件之前建仓。
东证股价指数 下跌0.3%，至1,155.38点，成交量为过去90个交易日平均全天成交量的40%。(完)
路透吉隆坡4月4日 - 马来西亚棕榈油期货周二触及近六个月低点，追随芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货趋势，后者隔夜下跌近1%，而且市场在等待本周马来西亚官方将公布的棕榈油产量和出口数据。
路透新加坡4月4日 - 亚洲石脑油裂解价差周二扩大涨幅，触及每吨83.80美元的五周高位，受需求支撑，亦因卡塔尔关闭一炼厂的凝析油分离塔。
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