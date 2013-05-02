日本股市：受全球经济疑虑拖累早盘收低，今日恐录得第四日下跌

路透东京5月2日 - 日本股市日经指数周四早盘收低，今日恐录得连续第四日下跌，此前美国的疲弱数据加剧了对该国经济复苏的疑虑。

日经指数若四连跌，将是去年11月以来的最长连跌记录。

日经指数 早盘下跌0.5%，报13,729.22点。日本金融市场周五与下周一将因公共假期休市，下周二恢复交易。

Rakuten Securities分析师Masayuki Doshida表示，很多投资人不愿在公共假期前，以及欧洲央行会议与美国非农报告等关键海外事件之前建仓。