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亚洲 | 2013年 5月 8日 星期三 11:48 BJT

日本股市：日经指数触及五年高位，夏普劲扬

路透东京5月8日 - 日本股市日经指数周三触及五年高位，受美股收至纪录高位提振，且数据显示德国工业订单意外强劲，缓解对德国的忧虑情绪。

夏普 劲扬7.5%，此前有报载称该公司将从6月起为苹果 iPhone 5手机大规模生产液晶显示屏。

日经指数 早盘收涨1.4%至14,371.65点，此前高见14,376.30点，为2008年6月以来最高，延续上日涨幅。

一外商银行的资深交易员称，“有稳定的外资流入。昨天由于人们仍在休假所以不明显，但今天我们看到有超过昨天的更多买需。这为市场提供了很好的支撑。”

东证股价指数 上涨1.1%至1,201.93点。(完)
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