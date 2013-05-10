更新版-日本股市：日经指数大涨2.9%至五年半高位，受助于美元升穿100日圆

出口股备受瞩目，丰田汽车 大涨5%，富士重工 飙升11.3%，Nikon 劲扬14.6%。

“对汇率敏感的出口股今日大受追捧…需求甚至超过了最近这几天，”一家美资资产管理公司的基金经理说。

“买家主要是短线的投资者，长线投资人还待追赶近期的强劲涨幅，如果他们开始大手笔地买进，这些出口股还会涨得更高。”

日经指数本周累计上升6.7%，为2009年12月以来最大的单周涨幅。

金融是上涨的板块之一。东证证券板块指数 涨4.6%，保险 涨了4%。

东证股价指数 今日大涨2.4%至1,210.60点，交投活跃，44.3亿股的成交量创九个交易日以来最高。