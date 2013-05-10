更新版-日本股市：日经指数大涨2.9%至五年半高位，受助于美元升穿100日圆

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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出口股备受瞩目，丰田汽车 大涨5%，富士重工 飙升11.3%，Nikon 劲扬14.6%。
“对汇率敏感的出口股今日大受追捧…需求甚至超过了最近这几天，”一家美资资产管理公司的基金经理说。
“买家主要是短线的投资者，长线投资人还待追赶近期的强劲涨幅，如果他们开始大手笔地买进，这些出口股还会涨得更高。”
日经指数本周累计上升6.7%，为2009年12月以来最大的单周涨幅。
金融是上涨的板块之一。东证证券板块指数 涨4.6%，保险 涨了4%。
东证股价指数 今日大涨2.4%至1,210.60点，交投活跃，44.3亿股的成交量创九个交易日以来最高。
日圆兑美元 在亚洲盘中一度低见101.20日圆，为逾四年半以来的最低水平。(完)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。