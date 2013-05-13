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亚洲 | 2013年 5月 13日 星期一 11:38 BJT

日本股市：早盘创五年半新高，出口股和券商股扬升

路透东京5月13日 - 日股日经指数周一创下五年半新高，因日圆疲软进一步支撑出口股，券商类股亦吸引投资者买进，因成交放大料给其带来更多佣金收入。

日经指数 早盘收高1.6%报14,833.30点，盘中一度高见14,847.20点，为2008年1月以来最高。

该指数今年涨幅已接近43%，受益于首相安倍的经济成长政策以及日本央行积极货币宽松举措。

东证股价指数 涨2.0%报1,234.72点。(完)
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