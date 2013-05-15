日本股市:日经指数早盘大涨2.3%创五年半新高，索尼飙升12%

路透东京5月15日 - 日本股市日经指数周三早盘大涨2.3%，自2008年1月以来首次升穿15,000点关口。索尼 股价飙升，因对冲基金经理Daniel Loeb要求索尼分拆娱乐业务上市。

日股升至五年半新高，得益于日圆进一步走软，以及美股在经济改善迹象的激励下表现强劲。

日经指数 早盘收涨338.55点至15,096.97，盘中一度升至15,108.83点，该水平为2008年1月以来所未见。

索尼大涨12%至2,094日圆，成交量名列第五。

Daniel Loeb表示，他所掌管的Third Point对冲基金已经持有略高于6%的索尼股份，使其成为索尼最大股东。

Loeb周二提议索尼分拆盈利情况较好的娱乐业务。