日本股市:日经指数早盘大涨2.3%创五年半新高，索尼飙升12%

美国个股：西比曼与GE医疗成立细胞治疗联合实验室，推动工业化生产
路透上海4月11日 - 中国细胞治疗生物科技公司--西比曼生物科技集团周二宣布，其与美国通用电气旗下全球最大的生物制药和医疗技术服务商--GE医疗签署战略合作框架协议，双方将在西比曼的上海张江生产基地成立联合实验室，推动细胞治疗制剂的工业化生产。
路透东京5月15日 - 日本股市日经指数周三早盘大涨2.3%，自2008年1月以来首次升穿15,000点关口。索尼 股价飙升，因对冲基金经理Daniel Loeb要求索尼分拆娱乐业务上市。
日股升至五年半新高，得益于日圆进一步走软，以及美股在经济改善迹象的激励下表现强劲。
日经指数 早盘收涨338.55点至15,096.97，盘中一度升至15,108.83点，该水平为2008年1月以来所未见。
索尼大涨12%至2,094日圆，成交量名列第五。
Daniel Loeb表示，他所掌管的Third Point对冲基金已经持有略高于6%的索尼股份，使其成为索尼最大股东。
Loeb周二提议索尼分拆盈利情况较好的娱乐业务。
东证股价指数 收高2.3%至1,258.50.(完)
路透上海4月11日 - 中国细胞治疗生物科技公司--西比曼生物科技集团周二宣布，其与美国通用电气旗下全球最大的生物制药和医疗技术服务商--GE医疗签署战略合作框架协议，双方将在西比曼的上海张江生产基地成立联合实验室，推动细胞治疗制剂的工业化生产。
“主要是伴随客户务实推进我们的国际化策略，财务上觉得可行的，在总体协同上觉得可操作的，所以我们国际化步伐会进一步加快。”他说。
中国国务院副总理张高丽赴俄罗斯举行中俄投资合作委员会第四次会议和中俄能源合作委员会双方主席会晤，访问爱沙尼亚、斯洛文尼亚、阿尔巴尼亚，赴哈萨克斯坦举行中哈合作委员会第八次会议，至19日。