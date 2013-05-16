日本股市：受资本支出数据拖累早盘跌逾1%，奥林巴斯因强劲财测而大涨

路透东京5月16日 - 日本股市日经指数周四早盘收低，银行股因疲弱获利预测下跌，对大盘构成拖累。同时投资者对股市近期动能存在警惕情绪，趁机了结获利。

日本1-3月企业资本支出疲弱，也打击市场人气。

周四官方数据显示，1-3月日本经济较前季增长0.9%，快于预期，但资本投资下滑0.7%，而市场预估为增长0.7%。

日经指数 早盘收低1.1%至14,932.95点，盘中一度涨至15,155.72点，为2008年1月以来所未见。

“这是急剧上涨后有益的修正，之前股市涨得有些太快了，”SMBC日兴证券首席股市策略师阪上亮太表示。

“但很难预测修正将持续多久。没多少投资者对日股中长期前景抱有悲观看法。”

交易商称今天市场可能保持震荡，在15,000点关口上下徘徊。

奥林巴斯 逆势大涨13.3%，之前该公司预测截止3月的本财年净利将飙升274%至300亿日圆，称得益于医疗业务强劲与日圆走软。