日本股市：受资本支出数据拖累早盘跌逾1%，奥林巴斯因强劲财测而大涨

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透东京5月16日 - 日本股市日经指数周四早盘收低，银行股因疲弱获利预测下跌，对大盘构成拖累。同时投资者对股市近期动能存在警惕情绪，趁机了结获利。
日本1-3月企业资本支出疲弱，也打击市场人气。
周四官方数据显示，1-3月日本经济较前季增长0.9%，快于预期，但资本投资下滑0.7%，而市场预估为增长0.7%。
日经指数 早盘收低1.1%至14,932.95点，盘中一度涨至15,155.72点，为2008年1月以来所未见。
“这是急剧上涨后有益的修正，之前股市涨得有些太快了，”SMBC日兴证券首席股市策略师阪上亮太表示。
“但很难预测修正将持续多久。没多少投资者对日股中长期前景抱有悲观看法。”
交易商称今天市场可能保持震荡，在15,000点关口上下徘徊。
奥林巴斯 逆势大涨13.3%，之前该公司预测截止3月的本财年净利将飙升274%至300亿日圆，称得益于医疗业务强劲与日圆走软。
东证股价指数 收低1.5%至1,234.66点.(完)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。