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亚洲 | 2013年 5月 16日 星期四 14:16 BJT

日本股市：触及五年半高位后回落并收低，受银行财测不佳拖累

路透东京5月16日 - 日本股市日经指数周四收低，从早盘所及的五年半新高回落，因银行公布疲弱的财测，且投资者出于对市场势头的谨慎看法而锁定近期获利。

日经指数 跌0.4%，报15,037.24点。股指稍早曾高见15,155.72点，上一次日经指数在此水准是在2008年1月。

东证股价指数 跌0.6%至1,245.23点。(完)
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