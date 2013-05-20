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亚洲 | 2013年 5月 20日 星期一 08:16 BJT

日本股市：开盘触及五年半新高，受助于日圆走疲及美国数据乐观

路透东京5月20日 - 日本股市日经指数周一开盘继续延续创纪录新高的涨势，触及五年半新高，因为日圆进一步走疲，以及美国经济改善的迹象，提升了日本企业本财年获利将增加的预期。

日经指数 涨1.0%至15,287.59点，为2007年12月以来的最高位。东证股价指数 涨1.0%至1,265.21点。(完)
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