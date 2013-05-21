日本股市：早盘上升并触及五年半高位，因散户投资者逢低买入

路透东京5月21日 - 日本股市日经指数周二触及五年半高位，逆转稍早跌幅，因散户投资者买入夏普 和东京电力 等表现欠佳的股票。

日经指数 早盘上升0.1%至15,369.13点，此前一度高见2007年12月来高位15,388.37点。该指数盘内稍早下跌多达0.6%，受获利了结影响。

“机构投资者今日表现相当淡静。看起来今日走走势更多是受散户投资者推动的，”一外资银行的资深交易员说。

“许多走势落后的股票曾遭厌弃，比如夏普、东京电力、三菱汽车 、神户制钢 和Tokuyama 等，但今日上涨了两位数。”

上述个股涨幅介于11.7%至21.2%。