更新版-日本股市：日经创五年半新高，关注贝南克国会证词

标题新闻：叙利亚军方表示，美国对叙空军基地发动的导弹袭击造成六人死亡以及很大破坏
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受日本政府与央行积极的促增长政策提振，日经指数今年已大涨近48%，而在美元兑日圆于5月9日突破100日圆大关，日经指数此后的涨幅超过8%。
日圆兑美元 最新报102.54日圆，从上周五触及的四年半低点103.32反弹。
“板块轮动…投资人抛掉了房地产和银行这些近期上涨的股票，买进钢铁企业等原材料股，”瑞穗证券分析师Nobuhiko Kuramochi说。
交易员表示，机构投资人周二在场边观望，散户投资者则买进像夏普和东京电力等跑输大盘的个股。
夏普一度大涨15%，终场收高8.7%，东京电力收高12%。
神户制钢 与化工企业Tokuyama分别大涨19%和14%。
房地产板块表现最差，下跌2.8%，银行股也走疲。
贝南克的国会证词最为受到投资人关注，目前外界日益揣测，美联储可能会早于预期缩减刺激计划。
日本央行周二开始的两日政策会议是另一关注焦点。该央行预计将维持货币政策不变，但在近期日本公债收益率飙涨后，央行可能会设法安抚债市。
东征股价指数在放量交投中上涨0.1%至1,270.39点，62.5亿股股票成交，为4月5日以来最高成交量。(完)
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路透4月7日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:22 时，1港元=0.88777人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为 19.74%，高于上交易日收盘的19.55%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格(元) H股价格(港元) A/H股比价 工商银行 4.86 5.01 1.09 建设银行 6.02 6.23 1.09 中国银行 3.64 3.73 1.10 农业银行
(新增3月末外汇储备) 以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5 1.8 1.7 2.0 1.9 1.8 1.8