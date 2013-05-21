更新版-日本股市：日经创五年半新高，关注贝南克国会证词

受日本政府与央行积极的促增长政策提振，日经指数今年已大涨近48%，而在美元兑日圆于5月9日突破100日圆大关，日经指数此后的涨幅超过8%。

日圆兑美元 最新报102.54日圆，从上周五触及的四年半低点103.32反弹。

“板块轮动…投资人抛掉了房地产和银行这些近期上涨的股票，买进钢铁企业等原材料股，”瑞穗证券分析师Nobuhiko Kuramochi说。

交易员表示，机构投资人周二在场边观望，散户投资者则买进像夏普和东京电力等跑输大盘的个股。

夏普一度大涨15%，终场收高8.7%，东京电力收高12%。

神户制钢 与化工企业Tokuyama分别大涨19%和14%。

房地产板块表现最差，下跌2.8%，银行股也走疲。

贝南克的国会证词最为受到投资人关注，目前外界日益揣测，美联储可能会早于预期缩减刺激计划。

日本央行周二开始的两日政策会议是另一关注焦点。该央行预计将维持货币政策不变，但在近期日本公债收益率飙涨后，央行可能会设法安抚债市。