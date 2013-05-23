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亚洲 | 2013年 5月 23日 星期四 08:23 BJT

日本股市：盘初触及五年半新高，因日圆走疲推升出口类股

路透东京5月23日 - 日本股市日经指数周四盘初触及五年半新高，受助于对汇率敏感的出口类股的升势。此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席贝南克暗示可能在未来几个月缩减刺激计划的规模，日圆兑美元随之下滑。

日经指数 涨0.8%至15,744.30点，此前一度升至2007年12月以来的最高位15,777.11点。东证股价指数 涨0.2%至1,278.18点。(完)

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