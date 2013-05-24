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货币新闻 | 2013年 5月 24日 星期五 08:20 BJT

日本股市：继周四重挫7.3%后重拾涨势，盘初升逾3%

路透东京5月24日 - 日本股市日经指数继上日重挫7.3%后，周五盘初重拾涨势。中国制造业数据疲弱令投资者感到恐慌，导致日股周四创出两年来最大单日百分比跌幅。

日经指数 涨3.01%至14,919.49点。东证股价指数 涨2.76%至1,221.13点。(完)
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