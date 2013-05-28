重发-更新版-日本股市：收高1.2%，市场动荡缓解后有所企稳

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路透5月28日 - 日本股市日经指数周二收高1.2%，在前几个交易日大跌后勉力恢复部分稳定性，一些投资人买进受创绩优股，如丰田汽车 和索尼 。

日经指数 升169.33点，至14,311.98点，开盘一度下跌1.4%至14,000点之下。周一，日经指数重挫3.2%。

市场人士称，由期货高频程式交易引发的动荡似乎已经结束，但人气依然脆弱，因上周大跌使得人们怀疑本轮牛市是否能够延续下去。本轮牛市表现抢眼，日经指数一度跳涨至五年半高位。

上周四，日经指数重挫7.3%，为2011年3月日本遭受地震和海啸破坏以来最大单日百分比跌幅。此次下跌缘于投资者担心美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年将削减刺激举措，而且日本第二大出口市场--中国的制造业活动数据表现疲弱。

日经指数上周收低3.5%，为10月以来最大单周跌幅。

但分析师表示，在日本政府及央行大刀阔斧的刺激措施支撑下，投资人对日股的买兴仍在。

“日股的基本面没有变，对安倍经济学的长期信心仍完好，”信金资产管理基金经理人Naoki Fujiwara称。

即使经过近日的下挫，日经指数今年以来涨幅仍有38%，日央行4月4日宣布新措施以来的涨幅超过15%。

东证股价指数 收高1.2%，至1,168.27点。

过去几个交易日日圆反弹，加剧日股的激烈震荡。

日圆兑美元周二回落，美元/日圆 上涨1.0%，至101.95日圆，与上周五触及的两周低点100.66相比，上涨逾1日圆。日圆跌势协助部分出口股走强。

丰田汽车 劲升4.9%，马自达汽车 大涨6.5%。