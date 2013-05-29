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亚洲 | 2013年 5月 29日 星期三 14:16 BJT

日本股市：震荡交易中小幅收高，市场人气仍脆弱

路透东京5月29日 - 日本股市日经指数周三在震荡交易中小升，投资者低接一些受创股，不过在上周动荡盘势将指数从五年半高位拉低10%之后，市场人气仍脆弱。

日经指数 升0.1%，至14,326.46点；东证股价指数 升0.9%至1,178.87点。(完)

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