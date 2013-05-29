更新版-日本股市：日经指数震荡收高，投资人心理阴影尚未消除

上周四在中国发布疲弱的制造业数据，且美联储主席暗示今年可能缩减刺激措施后，期货方面的高频程式交易触发了日经指数的暴跌。

大和证券资深技术分析师Hikaru Sato说，日经指数未来几周可能主要守在14,000点上方，支撑位则是13周移动均线12,586.31点。目前市场已经远离上周触及的15,942.60点水平，这是2007年12月以来的最高点位。

“下一个国内的催化剂是安倍6月中旬将公布的经济增长策略，”Sato说，“在那之前，全球经济事件和美国市场的走势可能给日本市场带来一些波动。”

日本首相安倍晋三已经表示，希望在6月17-18日的G8峰会前公布成长策略。

近期受挫的金融股周三上涨，三菱UFJ金融集团 涨1.2%，三井住友金融集团 也涨1.2%，保险公司T&D Holdings 升3.6%。

出口股有涨有跌，丰田汽车 跌0.2%，小松制作所 涨1.6%，Panasonic Corp 涨0.4%。

指数权重股软银 大涨2.1%，此前消息人士向路透证实了华尔街日报的一则报导，该报导称软银与Sprint Nextel Corp 已经同美国当局达成协议，来解决由软银控股Sprint所带来的国家安全担忧。