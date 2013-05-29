更新版-日本股市：日经指数震荡收高，投资人心理阴影尚未消除

美国热股：黑石以26.5亿美元挂牌出售旗下澳洲购物中心资产--消息
路透4月5日 - 据一位知情人士，美国私人直接投资公司黑石集团已经将旗下澳洲购物中心资产以35亿澳元(26.5亿美元)挂牌出售。这或将是澳洲最大的房地产交易之一。
上周四在中国发布疲弱的制造业数据，且美联储主席暗示今年可能缩减刺激措施后，期货方面的高频程式交易触发了日经指数的暴跌。
大和证券资深技术分析师Hikaru Sato说，日经指数未来几周可能主要守在14,000点上方，支撑位则是13周移动均线12,586.31点。目前市场已经远离上周触及的15,942.60点水平，这是2007年12月以来的最高点位。
“下一个国内的催化剂是安倍6月中旬将公布的经济增长策略，”Sato说，“在那之前，全球经济事件和美国市场的走势可能给日本市场带来一些波动。”
日本首相安倍晋三已经表示，希望在6月17-18日的G8峰会前公布成长策略。
近期受挫的金融股周三上涨，三菱UFJ金融集团 涨1.2%，三井住友金融集团 也涨1.2%，保险公司T&D Holdings 升3.6%。
出口股有涨有跌，丰田汽车 跌0.2%，小松制作所 涨1.6%，Panasonic Corp 涨0.4%。
指数权重股软银 大涨2.1%，此前消息人士向路透证实了华尔街日报的一则报导，该报导称软银与Sprint Nextel Corp 已经同美国当局达成协议，来解决由软银控股Sprint所带来的国家安全担忧。
东征股价指数 在清淡交投中攀升0.9%至1,178.87点，39.1亿股股票成交，上周日均成交量是62.1亿股。(完)
路透4月5日 - 据一位知情人士，美国私人直接投资公司黑石集团已经将旗下澳洲购物中心资产以35亿澳元(26.5亿美元)挂牌出售。这或将是澳洲最大的房地产交易之一。
路透迪拜4月5日 - 亚洲380-cst燃料油现货价差周三连续第六个交易 日上涨，受实货市场的持续买兴和人气改善提振。 不过主要库存地膨胀的库存领贸易商怀疑，短期内上行的空间还有多 大。 S&P Global Platts的数据显示，在阿联酋，4月3日止当周的富查伊 拉石油工业区(FOIZ)的燃料油库存较前一周下降7%，或87.6万桶，至1,14 5万桶。 这是四周以来该地区燃料油库存的首次下降，脱离了前一周的三个月 高位。 据称4月巴基斯坦的公用事业需求减少，是FOIZ地区库存上升的原因 之一。 普氏窗口成交10笔燃料油船货，总计20万吨。 自4月初以来已经总计成交86万吨380-cst燃料油。 贸易商表示，新加坡、阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区以及富查伊 拉地区的燃料油供给充足，或会抑制这波最新的多头交易策略。 380-cst燃料油现货升水报每吨较新加坡报价升水0.58美元，较前一 日上涨0.24美元，为3月1日以来最高。
路透新加坡4月5日 - 两位知情人士周三称，在2017年第二批出口配额发放中，中国将本国四大石油巨头的出口配额下调73%。