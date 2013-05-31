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货币新闻 | 2013年 5月 31日 星期五 08:18 BJT

日本股市：盘初上涨1.5%，因对美联储解除刺激举措的忧虑缓解

路透东京5月31日 - 日本股市日经指数周五盘初上涨，部分扳回了近期录得的跌幅，因为投资者买回出口类股等深跌的板块。美国经济数据疲弱缓解了市场对美国联邦储备理事会(美联储/FED)不久将开始解除大规模刺激举措的担忧。

日经指数 涨1.5%至13,790.42点，周四收低5.2%至五周低位。东证股价指数 涨1.4%至1,149.92点。(完)
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