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亚洲 | 2013年 6月 4日 星期二 14:16 BJT

日本股市：日经指数收高逾2%，录得三周以来最大单日涨幅

路透东京6月4日 - 日本股市日经指数周二收高2.1%，创下三周以来最大单日涨幅，因投资者大举买进金融股等备受打压的板块，金融股已经较近期高峰跌去逾20%。

日经指数 收报13,533.76点，盘中交投振荡，一度下跌1.5%至13,060.94点。日经指数周一大跌3.7%。

东证股价指数 收涨2.6%，报1,125.47点。（完）
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