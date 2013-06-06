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货币新闻 | 2013年 6月 6日 星期四 08:17 BJT

日本股市：盘初跌破13,000点，为两个月来首见

路透东京6月6日 - 日本股市日经指数周四跌破13,000点，为两个月来首见，延续该指数自上个月触及五年半高位后下滑18%的跌势。此前美国公布的民间就业数据令人失望。

日经指数 盘初回落0.4%至12,963.89点，东证股价指数 也下挫1%，报1,079.80点。(完)
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