日本股市：日经指数早盘两个月来首次跌至13,000点下方，逼近熊市区域

路透东京6月6日 - 日本股市日经指数周四走势震荡，两个月来首次跌至13,000点下方，延续上月触及五年半高位以来的跌势。

日经指数 早盘收低0.5%至12,955.71点，自5月23日以来已跌去19%，给日本将经济重新推上可持续成长轨道的计划造成打击。

“股价近期跌势可看作市场敦促在成长策略方面拿出更多行动，”野村证券在给客户的报告中表示。

如果日经指数跌至12,754点，或较5月23日的五年半高点跌20%，将进入熊市，对首相安倍晋三刺激消费者信心及将日本拉出通缩的计划造成严重威胁。