日本股市：日经指数早盘两个月来首次跌至13,000点下方，逼近熊市区域

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透东京6月6日 - 日本股市日经指数周四走势震荡，两个月来首次跌至13,000点下方，延续上月触及五年半高位以来的跌势。
日经指数 早盘收低0.5%至12,955.71点，自5月23日以来已跌去19%，给日本将经济重新推上可持续成长轨道的计划造成打击。
“股价近期跌势可看作市场敦促在成长策略方面拿出更多行动，”野村证券在给客户的报告中表示。
如果日经指数跌至12,754点，或较5月23日的五年半高点跌20%，将进入熊市，对首相安倍晋三刺激消费者信心及将日本拉出通缩的计划造成严重威胁。
东证股价指数 下跌1%至1,079.39点。(完)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。