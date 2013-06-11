日本股市：收低，因日本央行未祭出新举安抚债市且地产股走低

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因中国假期致海岬型船需求下降
路透4月4日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周二录得逾一个月来的最大单日百分比跌幅，因中国假期压制对海岬型船的需求。
路透东京6月11日 - 日本股市日经指数周二收低，此前日本央行未祭出新举措来安抚债市，令市场感到失望；此外，地产股下挫，因此前预计会出台购买房地产投资信托(REIT)计划的投资者因获利了结而卖出。
日经指数 收跌1.5%，报13,317.62点，盘中低见13,296.31点。东证股价指数 收低1.0%，报1,101.15点。(完)
路透4月4日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周二录得逾一个月来的最大单日百分比跌幅，因中国假期压制对海岬型船的需求。
路透迪拜4月4日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周二跳涨，市场参与者连续第二天在普氏窗口处于主导地位，有望给4月份的多头交易策略开辟空间。
路透首尔4月4日 - 韩国软件巨头安哲秀周二获得中间派政党--国民之党的提名，将参与竞选总统，回归5月9日的大选投票；此前他曾于2012年放弃了总统竞选的雄心壮志。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)