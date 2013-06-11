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亚洲 | 2013年 6月 11日 星期二 14:29 BJT

日本股市：收低，因日本央行未祭出新举安抚债市且地产股走低

路透东京6月11日 - 日本股市日经指数周二收低，此前日本央行未祭出新举措来安抚债市，令市场感到失望；此外，地产股下挫，因此前预计会出台购买房地产投资信托(REIT)计划的投资者因获利了结而卖出。

日经指数 收跌1.5%，报13,317.62点，盘中低见13,296.31点。东证股价指数 收低1.0%，报1,101.15点。(完)

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