日本股市：早盘收低1.8%，出口股和地产股承压

全球金市：金价料创一年来最佳季度表现，受政治面不确定性支撑
路透3月31日 - 金价周五持稳，全球政治不确定性、特别是欧洲即将迎来多场选举，看来正支撑着黄金价格，带动金价创下一年来最佳季度表现。
周二，美股和欧股重挫。此外，由于日本未祭出新举措来缓解债市波动，美元兑日圆走低。
“虽然昨日日本央行政策公布决定后，投资者已经感到失望，但海外市场的负面反应加剧了偏空人气，”瑞穗证券资深技术分析师Yutaka Miura称。
但日经指数跌破13,000点关口后，市场出现空头回补，提振股指重新站上此关口。
“考虑到企业下半财年获利料将表现强劲，日经指数站在13,000点之上是合适的，”大和证券分析师Kenji Shiomura称，“美元兑日圆跌破96日圆令市场感到恐慌，但只要美元守在此位之上，股指低于13,000点就是较低估值。”
东证股价指数 跌2.1%，报1,078.24点。(完)
路透3月31日 - 金价周五持稳，全球政治不确定性、特别是欧洲即将迎来多场选举，看来正支撑着黄金价格，带动金价创下一年来最佳季度表现。
路透上海3月31日 - 中国农业发展银行周五公告，将于下周三(4月5日)招标增发至多70 亿元人民币固息扶贫专项金融债，期限五年;该行上日曾公告，当日同时招标增发的还有两 期固息债，规模不超过100亿元人民币，期限包括一年及10年。 上述三期债中，五年期品种为该行2016年第13期 扶贫专项金融债的增 发债，票面利率为2.98%；一年及10年分别为今年第一期 和第五期<CN17040 5=CFXS>第10次增发债，票面利率3.20%和3.85%。 具体发行条款如下： 2017年第1/5期、2016年第13期增发债 ------------------------------------------------------ 招标规模上限 1/10年：各50亿；5年：70亿 期限/计息方式 1//5/10年固息 招标时间 4月5日下午14:
路透北京3月31日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线本周继续小幅下移。交易员称，因市场极为关注MPA（宏观审慎评估）考核，市场担忧的资金面极为紧张的状况并没有出现，本周掉期点反而略有下移，资金买盘也明显减少。