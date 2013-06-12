日本股市：早盘收低1.8%，出口股和地产股承压

周二，美股和欧股重挫。此外，由于日本未祭出新举措来缓解债市波动，美元兑日圆走低。

“虽然昨日日本央行政策公布决定后，投资者已经感到失望，但海外市场的负面反应加剧了偏空人气，”瑞穗证券资深技术分析师Yutaka Miura称。

但日经指数跌破13,000点关口后，市场出现空头回补，提振股指重新站上此关口。

“考虑到企业下半财年获利料将表现强劲，日经指数站在13,000点之上是合适的，”大和证券分析师Kenji Shiomura称，“美元兑日圆跌破96日圆令市场感到恐慌，但只要美元守在此位之上，股指低于13,000点就是较低估值。”