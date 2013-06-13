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亚洲 | 2013年 6月 13日 星期四 11:34 BJT

日本股市：日经指数早盘下跌5.3%，日圆反弹令出口股重挫

路透东京6月13日 - 日股日经指数周四跌入熊市区域，触及央行4月初推出大举货币刺激政策之前的水准，因日圆反弹，导致出口股重挫。

交易员称，日经指数和东证股价指数均跌穿100日移动均线，触发停损卖盘，而且在6月期货和期权周五结算前，这也促使股指期货卖压加大。

日经指数早盘 收低5.3%至12,587.40点，之前一度低见12,415.85点，为日本央行4月4日宣布大举宽松举措前的水准。

东证股价指数 跌4.1%至1,051.67点。(完)
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