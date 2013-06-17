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亚洲 | 2013年 6月 17日 星期一 08:13 BJT

日本股市：受日圆走强打压下跌，陷在熊市区域

路透东京6月17日 - 日股日经指数周一盘初下跌，因美股疲软及日圆走强损害本已脆弱的人气，该指数陷在熊市区域。

日经指数 跌1%，至12,565.87点。东证股价指数 跌0.6%至1,050.25点。(完)

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