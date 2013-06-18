日本股市：日经指数早盘转跌，市场在美联储会议结果出炉前保持谨慎

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透东京6月18日 - 日股日经指数周二早盘回吐稍早升幅，凸显近期搅动市场的波动性，投资者静候美联储会议结果，以寻找其是否会继续支撑美国经济的线索。
日经指数 早盘跌0.7%至12,941.80点。此前曾高见13,139.48，周一该股指升2.7%，离开熊市区域。
“今日早盘没有看多理由，只有一些反向交易，”东京一交易员称。
“波动还在持续，在7月日本参议院选举前将持续如此...人们也在关注美国联邦公开市场委员会(FOMC)的动向。”
东证股价指数 早盘小跌0.3%至1,081.58点，成交量为过去90日全日均值的34%。(完)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。