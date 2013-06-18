日本股市：日经指数早盘转跌，市场在美联储会议结果出炉前保持谨慎

路透东京6月18日 - 日股日经指数周二早盘回吐稍早升幅，凸显近期搅动市场的波动性，投资者静候美联储会议结果，以寻找其是否会继续支撑美国经济的线索。

日经指数 早盘跌0.7%至12,941.80点。此前曾高见13,139.48，周一该股指升2.7%，离开熊市区域。

“今日早盘没有看多理由，只有一些反向交易，”东京一交易员称。

“波动还在持续，在7月日本参议院选举前将持续如此...人们也在关注美国联邦公开市场委员会(FOMC)的动向。”