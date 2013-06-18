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亚洲 | 2013年 6月 18日 星期二 15:52 BJT

更新版-日本股市：日经指数小幅振荡收低，观望美联储会议

(新增细节)

路透东京6月18日 - 日本股市日经指数周二小幅收低，但仍守在13,000点上方，交投震荡。多数投资人退场观望美国联邦储备理事会(FED/美联储)会议结果，寻找美联储何时开始缩减刺激措施的线索。

日经指数 收跌0.2%，至13,007.28点，稍早曾高见13,139.48。东证股价指数 上涨0.2%，至1,086.40点。

出口股表现好坏不一，东芝 涨1.1%，而Panasonic 跌0.5%，丰田汽车 涨1.8%。

索尼 大涨4.4%。纽约对冲基金公司Third Point周二表示，其已提高在索尼持股，并找机会向索尼董事会提出其建议，部分拆分该公司娱乐业务。

美联储周三将结束为期两天的政策会议，市场期待届时能澄清其大规模刺激计划的前景。

考虑到市场对于美联储官员有关政策的评论变得极其敏感，“市场推测他(美联储主席贝南克)不会宣布会冲击市场的激烈行动”，Chibagin Securities的策略师Fujio Ando表示，“投资者没有过度担忧，但他们仍对建立头寸持谨慎态度，因为最近市场波动较大。”

成交偏淡，仅成交24.3亿股，为去年12月以来最低。

法国巴黎银行中期内仍对日本股市看涨。

“我们看到了基本面的改善(第一季财报已证实这点)，因此相信最近的修正提供了为中期投资建仓的机会，”巴黎银行在给客户的报告中写道。(完)
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