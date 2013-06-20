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亚洲 | 2013年 6月 20日 星期四 08:16 BJT

日本股市：盘初下跌，因美联储暗示年内或缩减购债规模

路透东京6月20日 - 日本股市日经指数周四盘初下跌，此前美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克证实了市场的忧虑，即美联储可能会在今年晚些时候缩减购债计划规模。

日经指数 跌1.1%至13,100.86点，东证股价指数 也回落0.8%，报1,097.75点。(完)
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