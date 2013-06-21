日本股市：日经指数收涨1.7%，因市场寄望美股跌后企稳

国际油市：亚洲石脑油裂解价差上升，因需求旺盛
沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)旗下销售分支Aramco Trading，上周从印度Essar Oil和Reliance Industries买入船期为4月、共计8.8万吨石脑油，价格为较中东FOB报价每吨升水约10美元。
路透东京6月21日 - 日本股市日经指数周五扳回稍早跌幅，收高1.7%，因日圆走软和美国期货上涨抵消了对美国联邦储备理事会(美联储/FED)计划将于今年后期开始削减刺激政策的担忧。
日经指数 上涨215.55点至13,230.13，盘中一度跌至12,702.67点，因美联储刺激政策的前景引发担忧。东证股价指数 收高0.7%至1,099.40点。(完)
沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)旗下销售分支Aramco Trading，上周从印度Essar Oil和Reliance Industries买入船期为4月、共计8.8万吨石脑油，价格为较中东FOB报价每吨升水约10美元。
“市场受到周五豆油下滑、以及今日大连市场走低的影响，”吉隆坡的一位期货交易员说，指的是芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大商所的豆油合约。
路透迪拜3月27日 - 新加坡380-cst燃料油现货贴水周一降至约三周低点，交易商称尽管供应商努力清理库存为新供给腾挪空间。