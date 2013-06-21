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亚洲 | 2013年 6月 21日 星期五 14:14 BJT

日本股市：日经指数收涨1.7%，因市场寄望美股跌后企稳

路透东京6月21日 - 日本股市日经指数周五扳回稍早跌幅，收高1.7%，因日圆走软和美国期货上涨抵消了对美国联邦储备理事会(美联储/FED)计划将于今年后期开始削减刺激政策的担忧。

日经指数 上涨215.55点至13,230.13，盘中一度跌至12,702.67点，因美联储刺激政策的前景引发担忧。东证股价指数 收高0.7%至1,099.40点。(完)

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