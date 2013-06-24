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亚洲 | 2013年 6月 24日 星期一 14:22 BJT

日本股市：日经指数收低1.3%，对中国经济和金融稳定性的忧虑打压建筑等板块

路透东京6月24日 - 日本股市日经指数周一在动荡交投中收低，因为对中国经济和金融稳定性的忧虑情绪打压投资者的士气，拖累了建筑设备制造商及一些出口类股的走势。

日经指数 盘中一度涨1.5%，终场收低1.3%至13,062.78点。东证股价指数 跌0.9%至1,089.64点。(完)

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