日本股市：日经指数早盘升至三周高点，受到强劲数据等多项因素提振

标题新闻：马来西亚4月1-10日棕榈油出口较上月同期增长20.9%至307,249吨--船货验证机构ITS
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路透东京6月28日 - 日本股市日经指数周五早盘大涨3.3%至三周高位，因市场乐观认为美联储将不会急于撤回刺激举措，并且日本国内经济数据表现良好，鼓舞了投资者。
亚洲股市的整体趋涨也帮助提振了日股人气。日经指数 早盘收高435.26点，报13,648.81，为6月5日以来的最高位。
日经指数本月迄今跌0.9%，第二季则为上涨10%。
日本5月消费者物价指数(CPI)较上年同期持平，七个月来首次停止下滑，因日圆疲软且能源成本上升，暗示日本央行在抗击延宕了15年的通缩上取得成效。
与此同时，日本5月工业生产较前月增长2.0%，为连续第四个月上升,表明出口加快正在支撑制造业产出乃至整体经济。
东证股价指数 早盘上涨3.2%，报1,133.66点。（完）
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路透悉尼/惠灵顿4月10日 - 澳元和新西兰元兑美元周一触及多周低点，因投资者风险厌恶情绪升温，纷纷涌向更全的资产；同时美元在美国联邦储备理事会(美联储)官员发出关于进一步升息的评论后上扬。
路透香港4月10日 - 香港金融管理局（HKMA）称，2017年度员工的整体固定薪酬（基本薪酬）调高2.8%，并按表现发放奖励及浮动薪酬。