日本股市：日经指数早盘升至三周高点，受到强劲数据等多项因素提振

路透东京6月28日 - 日本股市日经指数周五早盘大涨3.3%至三周高位，因市场乐观认为美联储将不会急于撤回刺激举措，并且日本国内经济数据表现良好，鼓舞了投资者。

亚洲股市的整体趋涨也帮助提振了日股人气。日经指数 早盘收高435.26点，报13,648.81，为6月5日以来的最高位。

日经指数本月迄今跌0.9%，第二季则为上涨10%。

日本5月消费者物价指数(CPI)较上年同期持平，七个月来首次停止下滑，因日圆疲软且能源成本上升，暗示日本央行在抗击延宕了15年的通缩上取得成效。

与此同时，日本5月工业生产较前月增长2.0%，为连续第四个月上升,表明出口加快正在支撑制造业产出乃至整体经济。